Ученые нашли на Луне и Марсе идеальные места для поселения людей

2017-09-27 11:49 | www.oxu.az | 4

Ученые из Университетов Падуи и Болонии заявили об обнаружении на Луне и Марсе мест, которые лучше всего подходят для поселения человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.

Специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что в последующем «лавовые трубки» и пещеры на Луне и Марсе лучше всего подходят для жизни человека на этих объектах.

Ученые полагают, что пещеры и трубки лучше всего смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов.

«Лавовые трубки» являются каналами, которые возникли при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку, внутри которой жидкая лава постепенно уходит, образую туннель. Эксперты утверждают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.

Н.О.