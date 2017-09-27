Почувствуй себя в инвалидной коляске – в Баку прошла необычная акция (ФОТО)

2017-09-27 14:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На Приморском бульваре Баку прошла необычная акция людей с ограниченными физическими способностями, использующих инвалидные коляски, сообщает Trend Life. В мероприятии была представлена методика использования инвалидных колясок и преодоления различных препятствий, причем каждый желающий мог, как говорится, почувствовать себя в инвалидной коляске.

Подобная акция впервые проведена в Азербайджане в рамках проекта "Общественная компания по равенству людей с инвалидностью: Безбарьерная среда".

Проект реализован Центром развития и поддержки "Независимая жизнь" (“Müstəqil həyat” İnkişaf və Dəstək Mərkəzi) совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана при поддержке Евразийского фонда сотрудничества и Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды.

На открытии председатель “Müstəqil həyat” Айдын Халилов отметил, что главная цель проекта – привлечение внимания общественности к проблеме людей с инвалидностью, обучение свободным владением коляской.

Акция началась с обучение и совершенствования навыков передвижения на инвалидной коляске, включая такие сложные элементы как подъём и спуск по лестнице, пользование эскалатором, преодоление бордюров, перемещение по пересечённой местности, пересаживание с коляски на кровать, в ванну, в автомобиль с последующим самостоятельным убиранием коляски, даёт возможность инвалиду быть независимым от посторонней по мощи или свести такую зависимость к минимуму и вести более активный образ жизни.

Уникальность методики в том, что инструктора по обучению пользованием инвалидной коляской в совершенстве владеют данным средством реабилитации, умеют хорошо объяснить, показать и научить инвалида, вселяя в него уверенность в необходимости и возможности в полном объеме овладеть инвалидной коляской. Обучают инвалидов взаимопомощи, а так же организации помощи со стороны окружающих. Для каждого человека составляется индивидуальная программа реабилитации, в соответствии с антропометрическими данными и физическими возможностями того инвалида, который будет пользоваться коляской. Дополнением проводимой реабилитационной работы является культурно-развивающая программа, сочетающая в себе физические и творческие «нагрузки» в интересной игровой форме. Спортивные и другие мероприятия подчинены основной цели - обучению свободным владением коляской.

Далее некоторые акции участники сели в инвалидные коляски и постарались преодолеть различные препятствия, выражая поддержку проекту. Среди них был посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс, директор сектора по юридическому просвещению аппарата Омбудсмена Мугалиб Махмудов и другие.

Выступившие отметили важность реализации проекта в деле интеграции лиц с физическими ограничениями в общественную жизнь.Среди гостей были президент Евразийского фонда сотрудничества Наиля Гашимова, руководитель сектора Министерством труда и социальной защиты населения Садай Абдуллаев, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Пярвана Аскерзаде, президент детского гуманитарного фонда "Бута" Назим Ибадов, председатель ОО "Помощи детям-инвалидам" Валида Аббасова, председатель молодежной организации "Dan" Гюлара Теймурова.

В заключение была представлена концертная программа с участием популярных и молодых певцов, среди которых были лауреат различных республиканских и международных фестивалей, инвалид первой группы Мурад Садых, а также Нурай, Гамида и другие. Ведущей была Хумай Мухтарова.

(Автор и фото - Вугар Иманов)