В Азербайджане ученики средних школ не ходят на уроки физкультуры - депутат

2017-09-27 15:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ученики средних школ равнодушны к урокам физкультуры, и в большинстве случаев вообще не посещают их, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) от Гянджи Нагиф Гамзаев.

Нагиф Гамзаев отметил, что в Гяндже наблюдается большой сдвиг в этом направлении, однако в других районах это является большой проблемой, молодежь ведет сидячий образ жизни, не посещая уроков физкультуры, и вообще никакие спортивные кружки.

Депутат подчеркнул важность обсуждения этого вопроса с министерством образования и соответствующими структурами. «Необходимо обсудить данный вопрос и провести мониторинги», - сказал Гамзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)