Известного узбекского писателя задержали в Ташкенте

2017-09-27 12:00 | www.oxu.az | 3

Известный писатель из Узбекистана Нурулло Отаханов утром 27 сентября был задержан в международном аэропорту Ташкента, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала агентству супруга писателя Гульнара Отаханова, его задержали после того, как он прилетел из Стамбула.

По словам Отахановой, ее супруг направлялся к выходу из аэропорта, где его встретили правоохранители.

В настоящее время она и сын писателя приехали в ОВД одного из районов Ташкента, куда был доставлен Отаханов.

Супруга писателя не смогла сообщить детали и причину задержания, указав только, что он находится «в отделе по розыску».

Отаханов (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон) является автором публицистических и литературных работ, сценариев к фильмам, работал главным редактором популярного в стране журнала «Хидоят» («Верный путь»).

Как передает Reuters, в 2015 году писатель уехал в Турцию в творческую командировку.

Когда он был за рубежом, власти внесли его в «черный список», из-за чего он принял решение временно не возвращаться в Узбекистан.

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, новый лидер страны Шавкат Мирзияев исключил Отаханова из этого списка, в связи с чем писатель принял решение вернуться на родину.

Н.О.