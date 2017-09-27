Генерал: Вооружение армянской армии устарело

2017-09-27 12:07 | www.oxu.az | 4

Генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров прокомментировал новость о использовании на учениях в Армении реактивных систем залпового огня «Смерч».

Генерал заявил Oxu.Az, что «Смерч» - единственное оружие, которым может похвастаться Армения.

«Если учитывать, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искендер» находится на балансе вооруженных сил Армении, то реактивная система залпового огня «Смерч» является «самой мощной» ракетной системой в арсенале армянской армии».

По словам генерала, не стоит забывать, что эти ракетные системы были произведены в советское время и поставлены на вооружение в 1987 году.

«Хотя гражданские лица этого не знают, профессиональным военным хорошо известно, что оружие, произведенное 30 лет назад и годами пылящееся на складах, сегодня вряд ли может быть успешно применено. В отличие от Армении, на вооружении азербайджанской армии находятся самые новые и постоянно обновляющиеся ракетные системы, и другие виды вооружения, которые по своей точности и разрушительной мощи можно сравнить с вооружением передовых армий мира».

A.M.

