В Баку пройдет международная конференция по итогам «Года исламской солидарности»

2017-09-27 15:06 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В Баку 21 декабря состоится международная конференция по итогам «Года исламской солидарности». Об этом сказал в среду на пресс-конференции представитель Управления мусульман Кавказа Рашад Алиярлы.
По его словам, в конференции ожидается участие религиозных лидеров.
Также будут зачитаны обращения Папы Римского и других религиозных лидеров, сказал Алиярлы.
Пресс-конференция была посвящена прошедшей в Турции международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".
В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, с целью обеспечения укрепления особой позиции Азербайджана в установлении исламской солидарности 2017 год в Азербайджане был объявлен "Годом исламской солидарности".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)