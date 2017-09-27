В Баку пройдет международная конференция по итогам «Года исламской солидарности»

2017-09-27 15:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку 21 декабря состоится международная конференция по итогам «Года исламской солидарности». Об этом сказал в среду на пресс-конференции представитель Управления мусульман Кавказа Рашад Алиярлы.

По его словам, в конференции ожидается участие религиозных лидеров.

Также будут зачитаны обращения Папы Римского и других религиозных лидеров, сказал Алиярлы.

Пресс-конференция была посвящена прошедшей в Турции международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, с целью обеспечения укрепления особой позиции Азербайджана в установлении исламской солидарности 2017 год в Азербайджане был объявлен "Годом исламской солидарности".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)