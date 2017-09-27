В Азербайджане продолжается конкурс "Время и пространство": победителей ждет денежный приз

2017-09-27 15:06 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) продолжает проведение конкурса сценариев для короткометражных документальных фильмов "Zaman və məkan" ("Время и пространство"), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.
Главная цель проекта – раскрытие творческого потенциала и развитие способностей молодежи в кинематографической сфере, выявление талантливых молодых авторов, привнесение в национальное кино новых идей.
Условия конкурса:
На конкурс принимается сценарии для документальных фильмов;
В конкурсе могут принять участие все желающие авторы до 35 лет;
Права на сценарий, направленный на конкурс, должны принадлежать автору, быть оригинальным и не экранизированным;
Сценарий не должен быть продан или находиться на съемочной стадии;
Объем сценария должен быть не более 20 страниц, в трех экземплярах, в печатном формате и на цифровом носителе, шрифт: Courier New, размер шрифта: 12; автор должен указать свое имя и фамилию, биографию;
Каждый автор может подать на конкурс не более трех сценариев.
Представленные на конкурс работы не возвращаются. Работы должны быть представлены в СКАР до 31 октября 2017 года.
Победитель получит 1500 манат, обладатель второго места – 1000 манатов, третьего – 500 манатов. Результаты конкурса будут объявлены в ноябре 2017 года.
Более подробную информацию можно узнать по телефону (012) 5974804, (051)4274103, а также написав на электронную почту arki.2012@mail.ru
(Автор: Джани Бабаева)