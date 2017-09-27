Синоптики обещают ливни

2017-09-27 12:12 | www.oxu.az | 4

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минэкологии, ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны ливни. Подует переменчивый северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем - 17-20, в Баку ночью - 14-16, днем - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. Местами возможны ливни, в высокогорных территориях мокрый снег, снег. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем - 17-22, в горах ночью - 3-7, днем - 7-12 градусов тепла.

A.M.

