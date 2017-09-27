SOCAR вернула в строй скважину на Каспии

2017-09-27 15:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет дополнительно добывать около 5,5 тысячи тонн нефти и 657 тысяч кубометров газа ежегодно за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта скважины на морском месторождении "Сангачал Дениз-Дуванны Дениз-Хяря-Зиря", говорится в сообщении госкомпании, распространенном в среду.

Скважина была возвращена в эксплуатацию из бездействующего фонда.

Нефть с дебитом 15 тонн в сутки и газ с дебитом 1800 кубометров в сутки извлекаются в интервале 4686-4669 метра, говорится в сообщении.

В январе-июле 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 4,34 миллиона тонн нефти против 4,42 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья", "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)