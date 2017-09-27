В Азербайджане отремонтирован нефтяной танкер (ФОТО)

2017-09-27 15:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило капитальный ремонт и все морские испытания танкера "Нариман Нариманов" на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в среду.

Согласно сообщению, были отремонтированы корпус судна, электрическое, радио- и навигационное оборудование, все машины и механизмы, главный и вспомогательные двигатели, системы трубопроводов.

"Также была произведена наладка системы управления плавсредством, проведены сварочные работы на корпусе судна", - сказано в сообщении.

Длина танкера "Нариман Нариманов" составляет 125,06 метра, ширина – 16,63 метра, максимальная скорость – 11,3 узла, грузоподъемность – 4987 тонн.

В составе флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" в настоящее время 34 танкера.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)