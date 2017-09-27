Произведено назначение на должность вице-президента ATV

2017-09-27 16:28 | www.apa.az | 5

Произведено назначение на должность вице-президента Независимой телерадиокомнаии «Азад Азербайджан» (ATV).

Как сообщает АПА, эту должность временно будет исполнять главный редактор департамента общественно-политических программ телерадиокомпании Вагиф Айдыноглу.

Временное руководство департаментом будет осуществлять Джейхун Али.

Отметим, решением учредителя Телерадиокомпании «Azad Azərbaycan» руководитель телеканала «ATV» был освобожден от занимаемой должности.

На его место был назначен А. Халилов.

До этого А. Халилов был руководителем телеканала «CBC».