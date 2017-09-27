В Азербайджане новая система установления личности

2017-09-27 16:39 | www.apa.az | 5

Разработан новый законопроект «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике».

Как сообщает АПА, проект был включен в план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса в 2017 году. Согласно проекту, В Азербайджане утверждаются юридические механизмы сбора, учета, хранения, классификации и предоставления дактилоскопической (отпечатки пальцев руки) и геномной информации, а также установления личности человека, особенностей строения капиллярных узоров отпечатков руки человека и информации о его личности, информации о ДНК, а также в каких случаях эту информацию можно будет использовать.

В документе указывается, что при соблюдении прав и свобод граждан, которые отражены в Конституции, государственная диагностическая и геномная регистрация должны реализовываться с учетом принципов согласования конфиденциальности, добровольчества и принуждения.



В законопроекте отражены следующие пункты: поиск пропавших без вести граждан Азербайджана, установления личности при обнаружении трупа неизвестного, установление личности людей, которые по состоянию здоровья или в связи с возрастом, не могут назвать себя, предотвращение и раскрытие преступлений, административных правонарушений.