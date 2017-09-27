Президент Казахстана обсудил состояние вооруженных сил страны с министром обороны

2017-09-27 15:37 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил состояние вооруженных сил страны с министром обороны Сакеном Жасузаковым, сообщает сайт президента.

Главе государства была представлена информация о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Министр обороны доложил президенту об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.

По итогам встречи Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

(Автор: Али Мустафаев)