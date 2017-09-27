Спецпредставитель ПА ОБСЕ представит отчет по итогам визита на Южный Кавказ

2017-09-27 12:44 | www.oxu.az | 3

Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин 4 октября представит в Постоянный совет ПА ОБСЕ отчет по итогам визита в регион.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в сообщении ПА ОБСЕ говорится, что в отчете будут отражены конкретные предложения автора в связи с деятельностью в регионе.

Отметим, 24 сентября начался визит в регион спецпредставителя ПА ОБСЕ К. Вигенина. Сегодня завершился его визит в Азербайджан. Из Баку он поедет в Грузию, а оттуда в Армению. Визит завершится 30 сентября.

Н.О.

