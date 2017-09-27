McDonald’s рассматривает возможности по выходу на рынок Узбекистана

2017-09-27 15:45 | www.trend.az | 4

Американская корпорация McDonald’s рассматривает возможности по выходу на рынок Узбекистана, сообщает podrobno.uz.

"Я слышал, что компания McDonald’s рассматривает сегодня возможности выхода на узбекский рынок и на прямую и через франшизу. Интерес такой есть, через региональных представителей McDonald’s мы эту информацию получили. Думаю, что мы обязательно будем обсуждать этот вопрос, рынок Узбекистана открыт. Мы приветствуем любую конкуренцию на нашем рынке, если американская корпорация будет присутствовать, да и не только McDonald’s, но и KFC, Baskin Robbins и другие, мы будем это только приветствовать", — отметил министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев.

Напомним, что в прошлом году McDonald’s зашел на рынок Казахстана, открыв ресторан в Астане, а затем и в Алматы. В планах компании — открыть еще 15 точек по всему Казахстану. Всего американская сеть быстрого питания присутствует в 120 странах мира. При этом за последние 10 лет были открыты только два новых — Вьетнам и Казахстан.