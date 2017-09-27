Исламская солидарность не означает открытия фронта против других религий - госкомитет

2017-09-27 15:53 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Понятие «исламская солидарность» не подразумевает открытие фронта против других религий.

Об этом в среду сказал заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов на пресс-конференции, прошедшей в Управлении мусульман Кавказа (УМК) и посвященной состоявшейся в Турции международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".

«Когда мы говорим «исламская солидарность», мы не подразумеваем открытие фронта против других религий. Это понятие подразумевает выдвижение на первый план дружбы, братства, мира. Исламская солидарность должна быть распространена во всем мире», - сказал Исмайлов.

Заместитель председателя УМК Салман Мусаев сказал, что в протекающих в мире процессах наблюдаются негативные тенденции.

«В результате войн проливается кровь мусульман. На Западе растут исламофобские настроения. Поэтому в исламских странах должен быть мир. К сожалению, некоторые политики отодвигают эти вопросы на задний план. Это приводит к тому, что простые люди сталкиваются с проблемами, в результате войн они превращаются в беженцев и вынужденных переселенцев», - сказал Мусаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)