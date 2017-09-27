Министр о поведении туристов в Азербайджане

2017-09-27 12:50 | www.oxu.az | 4

Министр культуры и туризма Абульфаз Гараев прокомментировал разговоры в обществе о поведении приехавших в Азербайджан туристов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, министр призвал граждан проявить понимание.

«Вспомните как мы вели себя за рубежом в первые годы независимости. Надо создать им возможность приехать и повидать нашу страну. Надо проявить немного понимания для того, чтобы нашу страну оценили. Ведь туристы приезжают и тратят здесь деньги, которые расходуются потом на благосостояние граждан», - отметил министр.

Л.А.

