В грузинской школе азербайджанке запретили носить хиджаб

2017-09-27 12:53 | www.oxu.az | 3

В селе Гараджала грузинского района Телави, в котором компактно проживают азербайджанцы, директор школы не впустила в школу ученицу 7-го класса, которая носит хиджаб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, отец девочки Таир Астанов обвинил руководство школы в ограничении свободы вероисповедания и призвал министерство образования и науки Грузии выразить отношение к данному вопросу.

В связи с данным вопросом Т.Астанов уже обратился в Центр ресурсов Телави. Директор школы Эльза Аширова же сказала, что запрет на ношение головных платков введен на основании школьных правил. По ее словам, учащимся запрещено приходить в школу в шапке или других головных уборах.

Отметим, в последние годы в средних школах Грузии было зарегистрировано несколько инцидентов в связи с ношением хиджаба. В связи с данными инцидентами недавно омбудсмен обратился в министерство образования и науки Грузии и призвал обеспечить права учащихся выражать свою религиозную принадлежность.

Н.О.

