Аналитический центр: Улучшение позиций Азербайджана в рейтинге ВЭФ - высокая оценка политики реформ Президента Ильхама Алиева

2017-09-27 16:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Улучшение позиций Азербайджана в самом влиятельном мировом рейтинге - Рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) - является высокой оценкой международным сообществом политики комплексных экономических реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, отмечают эксперты Центра анализа экономических реформ и коммуникаций республики.

В обновленном рейтинге Всемирного экономического форума за 2017 - 2018 годы Азербайджан занял 35-е место, улучшив позиции по сравнению с предыдущим рейтингом на два пункта.

“Особо стоит подчеркнуть, что в стране проводились комплексные работы в этой сфере после утверждения главой государства 13 июля 2016 года распоряжения “О дополнительных мерах по повышению доступности бизнес-среды и улучшению позиций Азербайджана в международных рейтингах”. За короткий срок были проделаны работы для создания среды, которая позволила бы обеспечить оптимальную доходность предпринимательской деятельности. Также для повышения инвестиционной привлекательности страны, улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах были усовершенствованы законодательство и вопросы администрирования”, - отмечают эксперты Центра.

По сообщению Центра, итоги мониторинга и оценки стратегических дорожных карт, утвержденных главой государства шестого декабря 2016 года, также показывают, что курс системной экономической политики дает свои положительные результаты.

“Улучшение показателей Азербайджана в “Рейтинге глобальной конкурентоспособности 2017-2018 годы” показывает, что Азербайджан сможет улучшить свои позиции и в других рейтингах”, - подчеркивают эксперты Центра.

По их мнению, в рейтинге Азербайджан оставил позади каждую третью страну мира, а среди стран СНГ сохранил наивысшую позицию.

“Даже страны G20 - Россия, Италия, Индонезия, Индия, Турция, ЮАР - по индексу конкурентоспособности остались позади Азербайджана”, - подчеркивают аналитики Центра.

Согласно отчету, Азербайджан улучшил позиции по девяти из 12 индикаторов: институты (33-е место, на 15 позиций лучше предыдущего показателя), инфраструктура (51-е место, четыре ступени), здравоохранение и начальное образование (74-е место, одна ступень), высшее образование и тренинг (68-е место, 10 ступеней), эффективность рынка товаров (31-е место, 19 ступеней), эффективность рынка труда (17-е место, девять ступеней), развитие финансового рынка (79-е место, 18 ступеней), культура предпринимательства (40-е место, 20 ступеней) и инновации (33-е место, 11 ступеней).

Таким образом, наилучшего прогресса Азербайджан добился по индикатору “культура предпринимательства” - на 20 ступеней выше в сравнении с предыдущим рейтингом.

В рамках этого индикатора особого прогресса Азербайджан добился по двум пунктам - развитие кластеров и конкурентное преимущество.

Кроме того, транспортная система Азербайджана заняла 43-е место среди 137 стран, а эффективность использования талантов - 17-е место. По этому показателю Азербайджан опередил Израиль, Ирландию, Бельгию, Австрию и Эстонию.

Лишь по двум индикаторам - макроэкономическая среда и технологическая готовность - Азербайджан ухудшил свои позиции. При этом, несмотря на внешние шоки, страна смогла улучшить показатели по пункту “сбалансированность государственного бюджета” и занять 37-е место. Также сильные позиции у Азербайджана по пункту “государственный долг” - 43-е место.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)