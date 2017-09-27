Красота азербайджанской газели (ФОТО)

2017-09-27 16:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел литературно-художественный вечер, посвященный творчеству ханенде, поэта и актера Мамедали Саиля, сообщает Trend Life. Проект реализован Международным центром мугама, телеканалом Mədəniyyət (Культура) и Азербайджанским радио.

Газель является лирическим стихотворением, в котором рифмуются два полустишия первого бейта, причём затем та же рифма (монорим) сохраняется во всех вторых полустишиях каждого последующего бейта. Герой газели стремится слиться с предметом своего желания, преодолеть разделяющую их пропасть, но это противоречие никогда не разрешается. Именно эта особенность придает газели особую красоту, именно в этом - секрет её высочайшего эмоционального, психологического, философского напряжения. Газель как форма начала складываться в IX - X веках, и нашла своё отражение в творчестве великих азербайджанских классиков литературы Низами Гянджеви и Хагани Ширвани, в XVI - XVII веках - Мухаммеда Физули и Саиба Табризи а в XX веке – Алиаги Вахида.

На вечере народный артист Азербайджана, исполнитель на таре Рамиз Гулиев, секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и писатель Ильгар Фахми, исполнитель мугама Агиль Меликов и сын Ильгар Саиль рассказали о жизни и творчестве Мамедали Саиля, поделились воспоминаниями.

Газели Мамедали Саиля прозвучали в исполнении известных исполнителей мугама – Сабухи Ибаева, Ряваны Гурбановой, Мамеда Наджафова, Нурии Гусейновой, Гусейна Меликова и Симары Имановой, которые выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Бута" под управлением Ровшана Гурбанова. В состав ансамбля вошли: Хайям Мамедов (кяманча), Тарана Алиева (канон), Анар Нифтуллаев (гармонь), Орудж Оруджев (пиано), Амиль Мустафаев (нагара), Эльданиз Абдуллаев (гоша нагара), Амрах Оруджев (уд) и Кямран Новрузов (тар).

Выступление было встречено овациями зрительно зала.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Мамедали Саиль (настоящее имя Мамедали Алигулу Алиев, 1936-1983) известен как первый исполнитель "Kor ərəbin mahnısı" на музыку Фиркета Амирова и слова Гусейна Джавида. Мамедали Саиль является автором около трехсот стихотворений, газелей и других произведений.

В 1940-1941 годах выступал в ансамбле Ахмеда Бакиханова. В 1942 году отправился на фронт, в 1945 году – был демобилизован. Восстановившись после тяжелого ранения здоровье стал работать Национальном драматическом театре, где на протяжении 22 двух лет воплотил множество ярких образов в таких спектаклях как "Хосров и Ширин", "Гатыр Мамед", "Вагиф", "Индийская красавица", "Шейх Санан" и другие. В связи с проблемами со здоровьем (дает о себя знать фронтовое ранение) вынужден оставить театральную сцену. С 1968 года начинает работать в Академии наук, возглавляет военную кафедру. Его сын Ильгар Саиль является популярным исполнителем эстрадных песен и шансона.

(Автор: Вугар Иманов)