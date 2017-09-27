Устанавливается личность женщины, погибшей в ДТП в Баку 3 месяца назад - ФОТО

2017-09-27 17:15 | www.apa.az | 4

8 июля этого года в Клиническую больницу номер 3 была доставлена женщина в возрасте 39-42 лет с различными телесными повреждениями, полученными в результате ДТП на территории Сураханского района. Спустя 3 дня она скончалась в данном медицинском учреждении.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, при госпитализации пострадавшая указала, что ее 39 лет и зовут ее Махизарова Тахира Давуд гызы, а проживает она в поселке Мардакян.

Приметы женщины следующие: среднего роста, телосложение полное, каштановые волосы, одета в одежду черного цвета.

Всем кто владеет какой-либо информацией об изображенной на фотографии женщине просьба связаться по со Службой «102» МВД, а также с Управлением полиции Сураханского района по номеру телефона (012) 452-02-02.