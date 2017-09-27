Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подал в отставку

2017-09-27 13:00 | www.oxu.az | 4
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов. Его экстренно вызвали в Кремль обсудить отставку и преемников.
Как передает Oxu.Az, об этом рассказали два источника РБК.
Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента России, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.
«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», - рассказал источник РБК в окружении главы региона.
«Абдулатипова спросили есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», - добавил источник.
Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление «по собственному желанию», рассказал источник близкий к силовым структурам республики.
Пресс-секретарь Абдулатипова Тамара Чиненная на момент написания материала была недоступна для комментариев.
Ранее источники РБК в Кремле сообщали о возможной отставке около 10 глав регионов.
Н.О.