Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подал в отставку

2017-09-27 13:00 | www.oxu.az | 4

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов. Его экстренно вызвали в Кремль обсудить отставку и преемников.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказали два источника РБК.

Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента России, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», - рассказал источник РБК в окружении главы региона.

«Абдулатипова спросили есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», - добавил источник.

Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление «по собственному желанию», рассказал источник близкий к силовым структурам республики.

Пресс-секретарь Абдулатипова Тамара Чиненная на момент написания материала была недоступна для комментариев.

Ранее источники РБК в Кремле сообщали о возможной отставке около 10 глав регионов.

Н.О.