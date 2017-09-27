Москва отвечает на антироссийскую истерию в Армении сомнениями в силе армянской диаспоры в США

2017-09-27 16:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Антироссийская истерия в армянских СМИ, которая продолжается вот уже несколько месяцев, похоже, заставила Москву ответить через свои каналы, обратив внимание армян на то, что и США они не нужны.

На сайте Sputnik Армения, который является представительством российского агентства РИА Новости, вышла статья под недвусмысленным заголовком «Гуд бай, Америка: почему обречены попытки США отрезать Армению от России».

Среди прочего автор статьи сомневается в силе армянской диаспоры США и обращает внимание на отсутствие выгод Еревана от отношений с Вашингтоном.

«Мы как бы привыкли к мысли, что у нас, армян, есть в Америке многочисленная, серьезная, сильная, способная на многое диаспора. Она способна в случае необходимости и пролоббировать какие-то интересы своей родины в Конгрессе и в Сенате. А при необходимости выйти и на президента самой мощной мировой супердержавы… Так ли на самом деле обстоят дела в наших взаимоотношениях?», - задается вопросом автор.

Правда, представление армян о вездесущей армянской диаспоре несколько устарело – с приходом в Белый дом новой администрации влияние армян в США сильно ослабло. Однако доля правды в статье действительно есть – Вашингтон никак не заинтересован в российском форпосте на Южном Кавказе – Армении, во всяком случае на данном историческом отрезке.

Особое внимание автор статьи обращает на нагорно-карабахский вопрос, сетуя на то, что позиция, которую занимают сменяющие друг друга американские сопредседатели Минской группы, далека от того, что конкретно по карабахскому урегулированию является приемлемым для народа Армении.

«То же самое недавнее утверждение именно американского сопредседателя о необходимости передачи каких-то территорий под контроль Азербайджана, например, особой любви к нему не добавило», - пишет автор, не упоминая о том, что об этом же пункте переговоров совсем недавно говорил и глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Также в статье достаточно негативно описывается и дипломатическая парадигма взаимоотношений Армении и США, которая развивается исключительно в плане геополитических интересов Штатов, которые и в регионе, и в глобальной политике «идут исключительно вразрез с политическими интересами Армении».

«Вспомним формулировки нашей соотечественницы, конгрессвумен мадам Джеки Спир Канчелян, которая в Ереване на полном серьезе говорила о том, что проблема Армении в энергоносителях. Вернее, в их отсутствии, из-за чего наша страна попала в зависимость от России. И они, американские конгрессмены, да и вся Америка, будут делать все возможное, чтобы нас от этой зависимости освободить», - пишет автор, предполагая, что конгрессмен не договорила о том, что американцам нужно отрезать от России Армению именно для того, чтобы запереть Россию за Кавказским хребтом и потом уже, воспользовавшись суматохой в регионе, вывести на европейский рынок энергоносителей нефть и газ из Персидского залива в обход русских.

Не будем касаться спорных моментов статьи – нам интересен сам факт того, что Москва решила защищать свои интересы на том же медийном поле Армении, которое в последнее время активно используют ее оппоненты, чтобы подкрепить в армянах антироссийский настрой.

Кстати, настрой этот уже принес свои плоды: все больше армян считает, что им надо сближаться с Западом и выходить из российских проектов типа ОДКБ и ЕАЭС.

Большинство населения Армении выступает за Евросоюз и против членства в ЕАЭС, заявил сегодня президент НПО «Ведущая группа общественных исследований» Рубен Саркисян, представляя итоги исследования «На Север или Запад: позиции».

Исследование проводилось совместно с Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи во всех регионах Армении и в Ереване.

Исследование проводится с 2014 года и представляет динамику изменения общественного мнения. По итогам 2017 года 33 процента опрошенных высказались за Евросоюз. За членство в ЕАЭС выступили 32 процента, 12 процентов за тот и другой блок, а 10 процентов - ни за один из них, 12 процентов затруднились ответить, а один процент вовсе отказался отвечать.

В 2014-2017 годах число сторонников ЕС резко возросло, а ЕАЭС – снизилось. Если в 2014 году за ЕАЭС высказывались 38 процентов, то в 2017-м – 32 процента.

Нам кажется, это связано с апрельской войной и ролью в ней России, которая поставляла Азербайджану вооружения. Об этом свидетельствует рост сторонников ЕС в 2016 году, сказал Саркисян.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)