Четырех футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов

2017-09-27 13:20 | www.oxu.az | 4

Четыре футбольных арбитра из африканской страны Малави получили пожизненную дисквалификацию за взятку.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

Судьи разделили между собой сумму в 20 долларов, полученную от руководителей клуба «Нчало Юнайтед». Арбитры должны были обеспечить победу этой команды в матче национального кубка с «Читипа Юнайтед», но матч завершился ее поражением в серии пенальти.

После этого руководство «Нчало Юнайтед» вернуло 15 из 20 долларов, выданных судьям, обратно и заявило на них в правоохранительные органы. Команду ни в чем не обвинили, а арбитров дисквалифицировали пожизненно. Решение приняла Ассоциация футбольных судей Малави.

Н.О.