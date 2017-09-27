Aрестован начальник продовольственного управления Минобороны РФ – ФОТО

2017-09-27 13:30 | www.oxu.az | 4

Начальник продовольственного управления Минобороны РФ полковник Александр Бережной арестован, ему инкриминируется взяточничество и мошенничество.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, по версии следствия Бережной причастен к мошенническому хищению 20 миллионов рублей при исполнении контракта петербургской компанией «Профбизнес» на поставку различной «пищевой» спецтехники, а также получению взяток на 368 миллионов рублей от коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах.

Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 6 статьи 290 УК (Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).

Адвокаты Бережного обжаловали постановление об аресте своего подзащитного в Московском окружном военном суде (МОВС), который жалобу защиты отклонил.

A.M.