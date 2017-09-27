Кибератака на Deloitte не привела к сбоям в работе с клиентами из Азербайджана

2017-09-27 16:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Хакерская атака на глобальный сервер Deloitte не привела к сбоям в работе с клиентами, в том числе из Азербайджана, сообщили Trend в российском офисе компании, который отвечает за деятельность представительств по СНГ.

Международная аудиторская компания Deloitte стала жертвой хакерской атаки. Сообщается, что злоумышленники могли получить доступ к электронной переписке сотрудников компании, а также личным данным некоторых клиентов через глобальный сервер компании.

Как сообщили Trend, компания смогла выяснить, какая информация могла быть подвержена риску. “Атака повлияла только на немногих клиентов”, - сообщили в Deloitte, при этом, не уточнив, были ли среди них клиенты из Азербайджана.

В то же время, в Deloitte отметили, что хакерская атака не привела к сбоям в работе партнеров и не повлияла на способность Deloitte обслуживать своих клиентов.

“Deloitte по-прежнему глубоко привержена тому, чтобы иметь самый высокий уровень защиты от киберугроз в своем классе, инвестируя для этого значительные средства в защиту конфиденциальной информации и постоянно повышая уровень кибербезопасности”, - сообщили в компании.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli