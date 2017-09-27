В Баку пройдет II Международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне" (ФОТО)

2017-09-27 16:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева с 1 по 10 октября в Баку будет проведен II Международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне".

Как сообщили Trend в среду в Фонде, в мероприятии примут участие 20 скульпторов из Азербайджана, Украины, Новой Зеландии, Турции, Ирана, Туниса, Иордании, Испании, Сербии, Великобритании, России и Китая.

В период проведения симпозиума участники под открытым небом в бакинском поселке Гала будут создавать различные произведения из природных камней на разные темы.

Напомним, что Международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне" впервые был проведен в 2016 году, и в мероприятии приняли участие 14 скульпторов из 10 стран. Созданные в рамках симпозиума работы в настоящее время выставлены в парковом комплексе "Sevirəm" в Хатаинском районе Баку.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)