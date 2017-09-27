В следовавшем из Баку грузовом автомобиле обнаружили 200 нелегалов – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-27 13:40 | www.oxu.az | 4

Государственный таможенный комитет Азербайджана опроверг информацию ряда СМИ о якобы имеющей место незаконной миграции в Европу через азербайджанскую территорию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в комитете.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на турецкую прессу распространили информацию о задержании полицией в турецком городе Чорум автотранспортного средства с более чем 200 мигрантами – гражданами Азербайджана и Афганистана. Отмечалось, что нелегальные мигранты пытались за определенную плату попасть в Европу. При этом утверждалось, что в Азербайджане их посадили в автотранспортное средство с государственным регистрационным номером 34 DH 9435.

«Распространенная информация не соответствует действительности. Проведенное расследование показало, что перевозившее мигрантов транспортное средство с турецким государственным регистрационным номером 34 DH 9435 вообще не въезжало на таможенную территорию Азербайджана. Прицеп данного автотранспортного средства с регистрационным номером 34 EL 322 был на территории Азербайджана один раз - в 2010 году»,- отмечается в заявлении пресс-службы ГТК.

ГТК также заявляет, что в подготовленном по данному факту материале турецких СМИ отмечается о наличии среди мигрантов афганцев, таджиков, туркменов и узбеков, но не азербайджанцев.

11:26

В Турции задержали азербайджанцев, желавших попасть нелегальным путем в Европу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в городе Чорум задержали подозрительный грузовик. Водитель вышел из кабины и убежал. В кузове грузовика обнаружили 200 беженцев, в том числе из Азербайджана и Афганистана. Беженцы попытались убежать, часть их была задержана.

Выяснилось, что эти люди заплатили крупную сумму денег, чтобы их отвезли в Европу. Как стало известно полиции, беженцев собрали в грузовой автомобиль в Баку и планировали тайно провезти через Турцию в Европу.

Н.О.

