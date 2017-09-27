Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения

2017-09-27 14:00 | www.oxu.az | 5

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых актрис телевидения.

Как передает Oxu.Az, cписок опубликован на сайте издания.

Лидером стала уроженка Колумбии, актриса София Вергара. Она занимает первую позицию уже шестой год подряд. За последние 12 месяцев артистка заработала 41,5 миллиона долларов. Вергара исполняет одну из главных ролей в ситкоме «Американская семейка», который выходит с 2009 года.

На втором месте оказалась звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. В 2017-м актриса заработала 26 миллионов долларов. На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу «Офис». Она заработала 13 миллионов долларов.

В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.

Артистка Поли Перретт, снявшаяся в криминальной драме «Морская полиция», завершает список с 8,5 миллиона долларов.

В августе Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис полнометражных фильмов. Первое место заняла Эмма Стоун, заработавшая в 2017-м 26 миллионов долларов.

A.C.

