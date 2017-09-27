Стала известна дата подписания плана реализации проекта IGB

2017-09-27 16:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - План реализации проекта по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB) будет подписан 28 сентября, сказал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

"Завтра мы станем свидетелями подписания плана реализации проекта IGB, строительство которого начнется в следующем году", - сказал Шефчович в ходе круглого стола на энергетическом саммите в Бухаресте.

Шефчович отметил, что крайне важно будет своевременно завершить строительство интерконнектора для транспортировки азербайджанского газа в северном направлении.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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