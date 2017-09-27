Путин назвал ликвидацию химоружия в России историческим событием

2017-09-27 16:48 | www.trend.az | 5

Ликвидация последнего химического боеприпаса в России является историческим событием, заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии

"Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия", — сказал Путин в ходе телемоста с Удмуртией.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать – действительно, историческое событие, имея ввиду огромный объем доставшихся нам с советских времен арсенала", — добавил президент.