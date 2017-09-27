Узбекистан отменяет хлопковое рабство

2017-09-27 14:10 | www.oxu.az | 5

Незадолго до полуночи 21 сентября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел заседание кабинета министров, на котором поручил должностным лицам обеспечить выполнение принятого более месяца назад правительственного указа, призванного положить конец применению принудительного труда при сборе хлопка, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.uz.

«Категорически запрещается в принудительном порядке привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года лиц, не достигших возраста 18 лет, а также сотрудников организаций, учреждений сферы образования и здравоохранения, занятых трудовой деятельностью», - привело издание цитату из указа в своем сообщении по этому поводу.

Принудительный труд в сезон сбора хлопка был в Узбекистане обычной практикой. В основном на поля выгоняли работников государственного сектора и студентов. Но в последние годы данная практика подвергалась острой критике со стороны западных правительств и правозащитных организаций, особенно когда дело касалось использования детского труда.

По сообщениям СМИ, буквально через несколько часов после выступления Арипова на поля пригнали автобусы, отвезшие студентов и государственных служащих домой.

Н.О.