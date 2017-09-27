Талибы назвали шефа Пентагона целью атаки на кабульский аэропорт – ОБНОВЛЕНО

2017-09-27 14:17 | www.oxu.az | 4

Террористическая организация "Талибан" взяла ответственность за ракетный обстрел аэропорта в Кабуле, целью атаки был глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Arabia.

Телеканал также сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

11:53

Международный аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Tolonews.

По свидетельству очевидцев, по воздушной гавани было выпущено порядка 10 ракет.

Аэропорт был эвакуирован, все рейсы отменены.

Напомним, сегодня глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в Кабул.

Н.Г.