Узбекистан планирует получить суверенный кредитный рейтинг

2017-09-27 16:49 | www.trend.az | 5

Узбекистан начал подготовку к процедуре получения суверенного кредитного рейтинга. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров в ходе заседания Международного пресс-клуба 27 сентября, пишет Газета.уз.

«Мы на самом начальном этапе работы получения суверенного рейтинга. Citibank будет нашим консультантом, может, это будет консорциум банков — покажет самое ближайшее будущее», — сказал вице-премьер. По его словам, программа оформления заявки на получение кредитного суверенного рейтинга ожидает утверждения Президентом Узбекистана в ближайшее время.

Джамшид Кучкаров сообщил, что правительство рассматривает суверенный рейтинг как один из способов диверсификации источников привлечения средств из-за рубежа.

«Суверенный рейтинг, прежде всего, — не для того, чтобы получать на рынке деньги, нам он нужен, чтобы определить своего рода бенчмарк», — отметил заместитель премьер-министра. Он также сообщил, что после получения суверенного рейтинга крупные компании и банки Узбекистана смогут получить аналогичный рейтинг и привлекать средства на рынке.

Получение кредитного рейтинга страны будет содействовать росту прямых иностранных инвестиций, расширению сотрудничества с зарубежными партнерами, а также созданию благоприятных условий банкам и предприятиям для привлечения кредитных средств на мировых финансовых рынках по более низким процентным ставкам.