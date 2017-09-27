Пять картин Нигяр Нариманбековой на престижной международной выставке

2017-09-27 16:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Пять картин проживающей и работающей в Париже известной художницы Нигяр Нариманбековой будут представлены на крупнейшей международной выставке современного искусства Business Art Fair в Париже (Франция).

Экспозиция, сообщила Trend Life сама художница, откроется 19 октября и продлится до 22 октября. Выставочный зал Espace nesle, где пройдет выставка, находится в знаковом для ценителей искусства и мастеров кисти месте - на знаменитом бульваре Сен-Жермен, в квартале, где расположены самые престижные художественные галереи Парижа.

По словам Нигяр Нариманбековой, на выставке будут представлены работы многих известных современных живописцев и скульпторов со всего мира.

"Счастлива и горда, что для экспозиции отобраны сразу пять моих уже полюбившихся французскому зрителю картин - это "Марионетка", "Ночная нимфа", "Поцелуй нимфы", "Сломанные крылья" и "Магия ночи". Эти картины были представлены на многих популярных парижских выставках, а совсем недавно в течение трех летних месяцев с большим успехом экспонировались на выставке во французском городе Верден", - рассказала автор.

Полотна входят в последнюю серию работ художницы под названием "Игрушки любви".

Нариманбекова Нигяр Видади гызы живет и работает в Баку и Париже. Она окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)