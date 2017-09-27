На строительство автодороги, ведущей к Кишскому албанскому храму, выделен 1 млн. манатов

2017-09-27 18:09 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении городской Исполнительной власти Шеки 1 млн. манатов на строительство кольцевой автомобильной дороги, ведущей к Кишскому албанскому храму в селе Киш Шекинского района.

Как передает АПА-Экономикс, средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.