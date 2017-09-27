Азербайджан упростил процедуру сертификации телекоммуниационного оборудования

2017-09-27 16:58 | www.trend.az | 0

БАКУ /Trend/ - Процедура обращения за сертификацией телекоммуникационных средств и оборудования полностью автоматизирована и интегрирована в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), сказал в среду Trend источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Услуга "Выдача сертификата соответствия телекоммуникационных средств и оборудования" доступна в разделе электронных услуг министерства транспорта, связи и высоких технологий. Процедурой сертификации занимается ООО Azintelecom.

Услуга предоставляется на платной основе в соответствии с договоренностью между пользователем услуги и структурой, оказывающей услугу сертификации.

Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронном формате.

Из общего числа утвержденных электронных услуг (455) в портал интегрировано 353 е-услуг. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, составляет 507.



(Автор: Гусейн Велиев)



Твиттер: @h_veliyev