Сотрудникам Национального музея искусств присвоены почетные звания

2017-09-27 18:11 | www.apa.az | 0

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Национального музея искусств Азербайджана почетного звания «Заслуженный работник культуры Азербайджана».

Как сообщает АПА, за плодотворную деятельность в агитации культурного наследия Азербайджана и развитие музейного дела Эфендиеву Тогрулу Расим оглу, Асадовой Хадидже Вели гызы, Габибовой Севде Нуреддин гызы, Меликовой Амине Закир гызы и Нуриевой Мехрибан Гулам гызы присвоено звание «Заслуженный работник культуры Азербайджана».

Другим распоряжением главы государства Искандеровой Таране Гулам-Рза гызы за плодотворную деятельность в сфере агитации культурного наследия Азербайджана была вручена медаль «Терегги».