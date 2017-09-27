Президент Азербайджана наградил сотрудников Музея ковра

2017-09-27 18:12 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Азербайджанского музея ковра.

Как сообщает АПА, за плодотворную деятельность в пропаганде искусства азербайджанского ковроткачества Абасова Айгюн Эльшад гызы и Салимов Ялчын Рамиз оглу награждены медалью «Терегги».

Другим распоряжением главы государства за плодотворную деятельность в пропаганде искусства азербайджанского ковроткачества Агаева Пуста Тофиг гызы, Маликова Тарана Надир гызы и Зейналова Рама Маис гызы награждены «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».