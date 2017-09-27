Россия уничтожила все запасы химоружия

2017-09-27 18:18 | www.apa.az | 4

Россия уничтожила последний химический боеприпас. Таким образом, страна избавилась от почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, работы по уничтожению велись на полигоне «Кизнер» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

В общей сложности страна избавилась от 39 тысяч 967 тонн отравлявших веществ.

3 сентября сообщалось, что Россия полностью избавилась от запасов оружия с люизитом. После этого оставалось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа «ви-икс».

Целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в России» была принята в 1996 году, соответствующая конвенция ратифицирована Госдумой в 1997.

Уничтожение химического оружия велось на семи объектах — «Горный» (Саратовская область, введен в эксплуатацию в 2002 году), «Камбарка» (Удмуртия, 2006 год), «Марадыковский» (Кировская область, 2006 год), «Леонидовка» (Пензенская область, 2008), «Щучье» (Курганская область. 2009), «Почеп» (Брянская область, 2010), «Кизнер» (Удмуртия, 2013).