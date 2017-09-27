Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Ереван в первой половине октября

2017-09-27 18:23 | www.apa.az | 4

Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Ереван в первой половине октября.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян 27 сентября на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о тематике встречи глав МИД в Нью-Йорке, Эдвард Налбандян отметил, что, как уже сообщалось, стороны обсуждали вопрос организации встречи на уровне президентов и график визита сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Сопредседателей ждем в Армении в первой половине октября. Они приедут для подготовки встречи президентов», - отметил министр, добавив, что иные предложения не осуждались.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.