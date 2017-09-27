Против Гияса Ибрагимова и его отца выдвинуты обвинения

2017-09-27 18:39 | www.apa.az | 5

Против Гияса Ибрагимова выдвинуты дополнительные обвинения.

Как сообщает АПА, адвокат Эльчин Садыгов сказал, что Г. Ибрагимов обвиняется по статье 289.2 (неуважение к суду).

Кроме того, в отношении отца Г. Ибрагимова Гасана Ибрагимова возбуждено уголовное тело по той же статье.

Оба были привлечены к делу в качестве обвиняемых лиц.

Адвокат сказал, что следствие по указанному уголовному делу должно завершиться на следующей неделе.

Отметим, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Г. Ибрагимова к 10 года лишения свободы. Несогласный с приговором Г. Ибрагимов подал апелляционную жалобу и попросил оправдать его.

Гияс Ибрагимов обвиняется по статьям 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК. Решением Хатиаинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.