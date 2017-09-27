Отправка первого грузового поезда по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс ожидается через 2 месяца

2017-09-27 18:53 | www.apa.az | 1

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет предназначена для перевозки грузов и уже есть предложения по отправке контейнеров из Казахстана в Турцию».

Как сообщает грузинское бюро АПА-Экономикс, об этом сказал министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что Баку-Тбилиси-Карс соединит Китай и Европу. По словам министра, железная дорога не будет конкурентом для портов Грузии.

Председатель АО «Железная дорога Грузии» Мамука Бахтадзе, в свою очередь, отметил, что отправка первого грузового поезда по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс ожидается через 2 месяца.

Отметим, что сегодня председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария ознакомились с ходом строительных работ на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.