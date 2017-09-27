Турецкие авиакомпании прекратят полеты в Северный Ирак

2017-09-27 19:22 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hürriyyət», об этом говорится в заявлении посольства Турции в Эрбиле.

Было отмечено, что с 29 сентября прекратятся рейсы авиакомпаний «Turkish Airlines», «Atlas Global» и «Pegasus» в Эрбиль и Сулеймание.

Отметим, сегодня в курдской автономии на севере Ирака были объявлены результаты референдума независимости, который был проведен 25 сентября. Избирательный орган региона заявил, что 92,73% участвовавших в голосовании людей проголосовали «за» независимость. Сообщается, что в голосовании приняли участие 72% избирателей.