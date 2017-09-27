Один человек погиб, четыре получили ранения в результате обстрела аэропорта в Кабуле

2017-09-27 20:11 | www.apa.az | 4

Один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате ракетного обстрела аэропорта в Кабуле.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о пяти пострадавших, в том числе одной женщине.

Телеканал Tolo News сообщил, что по территории аэропорта и его окрестностям было выпущено от 20 до 30 ракет.

Позже телеканал сообщил, что ответственность за обстрел взяли на себя талибы, целью своей атаки они назвали министра обороны США Джеймса Мэттиса. После и террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за этот обстрел.