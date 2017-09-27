В Мехико число жертв землетрясения возросло до 198 человек

2017-09-27 21:13 | www.apa.az | 4

Тела еще нескольких жертв землетрясения 19 сентября обнаружили спасатели в ходе разбора завалов в столице Мексики. Общее число погибших в мегаполисе достигло к настоящему времени 198 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте. "Всего по стране 337 погибших: 198 в городе Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте.

Разбор завалов на месте ряда обрушившихся зданий в столице страны продолжается. Порядка 400 пострадавших до сих пор остаются в больницах, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.