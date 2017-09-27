Лейла Алиева посвятила стихотворение отцу

2017-09-27 14:34 | www.oxu.az | 5

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение своему отцу, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, стихотворение получило название «Самый лучший папа».

Представляем вам это стихотворение:



У меня на свете самый лучший папа,



Просто как-то очень повезло!



Для его любви вселенной мало...



В нем есть свет, в нем вера и добро!



У него такая простота и сила,



Даже я не в силах все понять!



Просто Бога вновь благодарила,



Что могу ему «привет» сказать!



Для меня он самый лучший,



В мире самый лучший человек!



Посмотрите просто, люди, шире...



Пусть пройдет 100 лет иль не один лишь век!



У меня на свете лучший папа,



Просто очень сильно повезло!



Я его люблю, и это правда!



Правда побеждает все равно!



Вы простите мне стихи и смелость!



Научилась правду говорить!



Просто очень сильно захотелось



Эти строки папе посвятить!



А.С.

