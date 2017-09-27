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Лейла Алиева посвятила стихотворение отцу

2017-09-27 14:34 | www.oxu.az | 5

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение своему отцу, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, стихотворение получило название «Самый лучший папа».

Представляем вам это стихотворение:
 
У меня на свете самый лучший папа,
 
Просто как-то очень повезло!
 
Для его любви вселенной мало...
 
В нем есть свет, в нем вера и добро!
 
У него такая простота и сила,
 
Даже я не в силах все понять!
 
Просто Бога вновь благодарила,
 
Что могу ему «привет» сказать!
 
Для меня он самый лучший,
 
В мире самый лучший человек!
 
Посмотрите просто, люди, шире...
 
Пусть пройдет 100 лет иль не один лишь век!
 
У меня на свете лучший папа,
 
Просто очень сильно повезло!
 
Я его люблю, и это правда!
 
Правда побеждает все равно!
 
Вы простите мне стихи и смелость!
 
Научилась правду говорить!
 
Просто очень сильно захотелось
 
Эти строки папе посвятить!
 
А.С.

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