Генсек ООН о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

2017-09-27 14:40 | www.oxu.az | 4

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерреш приветствовал встречу глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

В заявлении отмечается, что генсек приветствует усилия сопредседателей в связи со снижением роста напряженности и оживлением переговорного процесса:

«Генсек надеется, что запланированная между президентами встреча послужит усилению доверия. Также он надеется, что эта встреча создаст возможность для стимуляции политической воли в связи с нахождением компромиссного решения по основным несогласованным вопросам».

Н.О.

