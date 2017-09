Дуэт звезд, виртуальное исполнение с корифеями – лучшие артисты на сцене Дворца Гейдара Алиева (ВИДЕО)

2017-09-27 17:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 12 октября в 19:00 будет представлена интересная концертная программа “Ulduzların dueti” (Дуэт звезд), сообщает Trend Life.

На вечере будут представлены самые популярные композиции прошлых лет, в том числе виртуальные дуэты с корифеями нашей эстрады и классического искусства, которых уже нет рядом с нами.

В концертной программе выступят известные исполнители – народные артисты Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Гейдар Анатолу, заслуженные артисты Теймур Амрах, Лала Мамедова, Алмаз Оруджева, Тайяр Байрамов, Алмаз Алескерова, Закир Алиев, Илаха Эфендиева, певцы Рашад Ильясов, Эльтон Гусейналиев, Севда Яхъяева, Айнур Искендерли, Ниджат Джафарзаде, Надир Гафарзаде, Гюнай Имамвердиева, Сархан Буньятзаде, Айшан Мехтиева, Кямиля Набиева, Забита Алиева, Аяз Гасымов, Миралам Мираламов, Арзу Рзаев и другие.

Цента билетов от 10 до 40 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iTicket.az. Телефон для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

(Автор: Вугар Иманов)