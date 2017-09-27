Беларусь заинтересована в создании совместного фармацевтического предприятия в Азербайджане

2017-09-27 17:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь заинтересованы в расширении связей в фармацевтической сфере. В свою очередь, Беларусь заинтересована в создании совместного предприятия в этой сфере в Азербайджане, в том числе оказании поддержки в подготовке специалистов в медицинской сфере, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в среду.

Министр экономики Шахин Мустафаев обсудил этот вопрос на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко.

На встрече Шахин Мустафаев подчеркнул, что азербайджано-белорусские связи охватывают многие сферы экономики и успешно развиваются в экономической, торговой, гуманитарной сферах.

Было отмечено, что начало работы Торгового дома Азербайджана в Минске в мае этого года важно с точки зрения развития связей между странами, роста экспорта азербайджанской продукции в Беларусь.

Отметив особую роль официальных визитов, проведенных встреч глав государств в расширении сотрудничества между странами, министр экономики Азербайджана подчеркнул важность визита Валерия Малашко в развитии азербайджано-белорусских связей, в частности в развитии сотрудничества в сферах здравоохранения и фармацевтики.

Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию фармацевтической промышленности, что в этой сфере уже создан специализированный Пираллахинский промышленный парк, где проводится работа по созданию совместных предприятий с Россией и Ираном. Белорусские компании тоже могут воспользоваться благоприятными возможностями, созданными в этом парке.

Было сказано и о том, что 28 сентября в Бакинском Экспо-центре пройдет 23-я Азербайджанская международная выставка здравоохранения, в рамках которой будут проведены презентации о деятельности парка и о создаваемых здесь фармацевтических предприятиях.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)